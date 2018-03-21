"Прослушку" в кабінеті Холодницького встановили ​​співробітники НАБУ - ЗМІ

Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка.

"Прослушка" в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена ​​співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.

Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка, повідомило джерело Censor.net.

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Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.

Раніше повідомлялось, що "жучки" були закладені в акваріум.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня ЗМІ писали про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".