"Прослушку" в кабінеті Холодницького встановили співробітники НАБУ - ЗМІ
01:39, 21 березня 2018Політика
2214
Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка.
Холодницького прослуховували / фото УНІАН
"Прослушка" в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.
Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка, повідомило джерело Censor.net.
Читайте такожХолодницький переконаний, що Антикорупційний суд в Україні цього року не запрацює
Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.
Раніше повідомлялось, що "жучки" були закладені в акваріум.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня ЗМІ писали про можливу відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
У кабінеті антикорупціонера Назара Холодницького виявили прослушку
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Подання на звільнення Холодницького