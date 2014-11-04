У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні працює понад 350 людей

16:12, 04 листопада 2014
Політика
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На сьогодні чисельність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні становить 358 осіб міжнародного персоналу, з яких 261 - спостерігач.

У місії ОБСЄ задіяний 261 спостерігач / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, наразі в Донецькій і Луганській областях присутні 124 спостерігачі.

Читайте такожПеред обстрілом безпілотник ОБСЄ зафіксував, як бойовики вантажили в «Урали» ПЗРК і зенітки“Як повідомляє СММ ОБСЄ, починаючи з 1 жовтня члени місії були свідками понад 90 випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Місія також отримала повідомлення про порушення режиму припинення вогню також від інших сторін”, - сказав Перебийніс.

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