У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні працює понад 350 людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, наразі в Донецькій і Луганській областях присутні 124 спостерігачі.

Читайте такожПеред обстрілом безпілотник ОБСЄ зафіксував, як бойовики вантажили в «Урали» ПЗРК і зенітки“Як повідомляє СММ ОБСЄ, починаючи з 1 жовтня члени місії були свідками понад 90 випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Місія також отримала повідомлення про порушення режиму припинення вогню також від інших сторін”, - сказав Перебийніс.