У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні працює понад 350 людей
16:12, 04 листопада 2014Політика
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На сьогодні чисельність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні становить 358 осіб міжнародного персоналу, з яких 261 - спостерігач.
У місії ОБСЄ задіяний 261 спостерігач / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
За його словами, наразі в Донецькій і Луганській областях присутні 124 спостерігачі.
Читайте такожПеред обстрілом безпілотник ОБСЄ зафіксував, як бойовики вантажили в «Урали» ПЗРК і зенітки“Як повідомляє СММ ОБСЄ, починаючи з 1 жовтня члени місії були свідками понад 90 випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Місія також отримала повідомлення про порушення режиму припинення вогню також від інших сторін”, - сказав Перебийніс.
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