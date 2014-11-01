У Росії цензурували інтерв'ю голови МЗС Клімкіна (повна версія)

Про це повідомляють ІАЦ РНБО та Твіттер МЗС.

"27.10.2014 було записане розлоге інтерв’ю Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна російському телеканалу РБК-ТВ, повну версію якого ми пропонуємо тут Вашій увазі. На жаль, через рішення керівництва каналу в ефір вийшов лише один епізод, в якому Міністр відповідає на запитання про газові переговори", - говориться в повідомленні.

Читайте такожРоскомнагляд виніс попередження "Еху Москви" за репортаж з Донецького аеропорту (документ)Так, відповіді міністра на питання про ситуацію на Донбасі та в Криму, перспективи розвитку відносин України з ЄС, НАТО та СНД телеканал РБК не ризикнув показати російській аудиторії.

Повна версія інтерв'ю Павла Клімкіна рос. телеканалу РБК-ТВ, яке було цензуроване і не з'явилося в ефірі https://t.co/AZlH17W5dc — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 1 Листопад 2014

З Клімкіним спілкувалася Марія Строєва.