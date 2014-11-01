У Росії цензурували інтерв'ю голови МЗС Клімкіна (повна версія)

16:02, 01 листопада 2014
Політика
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Російський канал РБК-ТВ не випустив в ефір повне інтерв'ю з міністром закордонних справ Клімкіним.

У Росії бояться показувати інтерв'ю українських міністрів / Фото: УНІАН

Про це повідомляють ІАЦ РНБО та Твіттер МЗС.

"27.10.2014 було записане розлоге інтерв’ю Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна російському телеканалу РБК-ТВ, повну версію якого ми пропонуємо тут Вашій увазі. На жаль, через рішення керівництва каналу в ефір вийшов лише один епізод, в якому Міністр відповідає на запитання про газові переговори", - говориться в повідомленні.

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З Клімкіним спілкувалася Марія Строєва. 

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