Рада розглядає подання ГПУ щодо арешту Савченко (пряма трансляція)

11:40, 22 березня 2018
Політика
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Рада почала розгляд подань Луценка щодо Савченко / фото twitter.com/Leshchenkos

Пряму трансляцію засідання веде телеканал "Прямий".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

У четверг, 22 березня, у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора та рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.

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Теги: #Верховна Рада#Надія Савченко