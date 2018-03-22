Рада розглядає подання ГПУ щодо арешту Савченко (пряма трансляція)

Сьогодні Регламентний комітет одноголосно проголосував та рекомендував ВР підтримати подання.

Верховна Рада розпочала розгляд подання генпрокурора Юрія Луценка щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Пряму трансляцію засідання веде телеканал "Прямий".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

У четверг, 22 березня, у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора та рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.