СБУ закрила в'їзд 23 російським дипломатам, яких видворили з Великобританії

Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням в Солсбері екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року - заохочення дружніх взаємостосунків між державами.

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Акцентуючи увагу на досвіді України у протидії гібридній агресії РФ, він підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Сьогодні, 27 березня, у Польщі повідомили, що загалом вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.