Аваков вигороджує підозрюваних у розстрілах на Майдані – адвокат

Таку думку в ефірі "Громадського ТБ" висловила адвокат родин героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

Зокрема, вона наголосила, що замість допомагати Генпрокуратурі у розслідуванні, МВС займає таку позицію, що їхні співробітники не мають нести відповідальності.

"Позиція МВС, що їхні співробітники не можуть бути притягнуті до відповідальності, не повинні бути притягнуті, що вони спокутують провину, що вони виконували наказ, і що вони власне не мають свідчити, не мають ходити на допити, не мають надавати інформацію – вона незмінна, вона дуже заважає слідству", – розповіла адвокат.

При цьому вона зазначила, що перешкоджає розслідуванню безпосередньо голова відомства Арсен Аваков.

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"Йому цікаво вигородити працівників міліції, працівників "Беркуту", конкретно тієї спецроти "Беркуту", яких зараз обґрунтовано підозрюють в тому, що вони розстрілювали та вчинили велику кількість вбивств", – наголосила Закревська.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував заяву Закревської, зазначивши, що у понеділок зустрінеться із нею, щоб обговорити проблеми, про які вона говорить.

"Такі факти, якщо вони були, Євгенія Закревська підготує на понеділок і ми проведемо зустріч в МВС на якій ці факти розглянемо і у випадку, якщо вони підтвердяться, покараємо винних", – написав Геращенко