У МВС не знають, чи перетнув беркутівець-утікач Садовник кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Щодо Садовника офіційної інформації поки що немає. Тобто факту перетину кордону немає. А якщо він перетнув кордон, то зробив це нелегально", - сказав Геращенко.

Також він висловив думку, що суддя Світлана Волкова, яка змінила Садовнику запобіжний захід з утримання під вартою домашнім арештом, не має морального права здійснювати правосуддя і має бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 19 вересня суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова звільнила з-під арешту колишнього командира роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" Садовника, якого підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану під час подій 20 лютого на вулиці Інститутській.

26 вересня Садовник не з'явився на засідання суду, де йому повинні були змінити запобіжний захід.

3 жовтня підозрюваний у розстрілі на Майдані Садовник втік з-під домашнього арешту. Деякі ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах писали, що він перебуває на території анексованого Криму.

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Водночас адвокат командира "Беркута" заявив, що його підзахисного викрали, щоб знищити.

Дружина підозрюваного Садовника написала заяву в міліцію про його викрадення.

Тим часом Генпрокуратура відкрила провадження щодо судді Волкової та оголосила їй підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.375 КК України (винесення суддею завідомо неправосудної постанови, що спричинило тяжкі наслідки).