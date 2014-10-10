У МВС не знають, чи перетнув беркутівець-утікач Садовник кордон
У Міністерстві внутрішніх справ немає інформації про перетин українського кордону колишнім командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, який втік з-під домашнього арешту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Щодо Садовника офіційної інформації поки що немає. Тобто факту перетину кордону немає. А якщо він перетнув кордон, то зробив це нелегально", - сказав Геращенко.
Також він висловив думку, що суддя Світлана Волкова, яка змінила Садовнику запобіжний захід з утримання під вартою домашнім арештом, не має морального права здійснювати правосуддя і має бути притягнута до кримінальної відповідальності.
Як повідомлялося, 19 вересня суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова звільнила з-під арешту колишнього командира роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" Садовника, якого підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану під час подій 20 лютого на вулиці Інститутській.
26 вересня Садовник не з'явився на засідання суду, де йому повинні були змінити запобіжний захід.
3 жовтня підозрюваний у розстрілі на Майдані Садовник втік з-під домашнього арешту. Деякі ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах писали, що він перебуває на території анексованого Криму.
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Водночас адвокат командира "Беркута" заявив, що його підзахисного викрали, щоб знищити.
Дружина підозрюваного Садовника написала заяву в міліцію про його викрадення.
Тим часом Генпрокуратура відкрила провадження щодо судді Волкової та оголосила їй підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.375 КК України (винесення суддею завідомо неправосудної постанови, що спричинило тяжкі наслідки).