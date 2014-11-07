Портнов всьоме виграв суд у ГПУ
19:11, 07 листопада 2014Політика
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Печерський районний суд Києва задовольнив черговий позов Андрія Портнова до Генерального прокурора України та визнав незаконним листування Генеральної прокуратури України з Євросоюзом щодо Портнова.
Андрій Портнов / УНІАН
Про це заявив адвокат Портнова Станіслав Нікітін, повідомляють Українські новини.
Суд також постановив, що вся інформація ГПУ, спрямована в ЄС про Портнова, на підставі якої проти Портнова введені міжнародні санкції, є недостовірною і протиправною.
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За словами адвоката, суд зобов'язав прокуратуру направити в ЄС лист, в якому поінформувати Євросоюз про свої незаконні дії і направити дане рішення суду протягом 30 днів.
Адвокат також констатував, що тепер зруйнований головний фундамент, на якому базувалися міжнародні санкції відносно Портнова і це вже сьоме з семи поразку прокуратури Андрію Портнову в судах.
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