Портнов виграв черговий позов проти ГПУ

Про це повідомив сам Андрій Портнов відразу після судового засідання.

Суд визнав недостовірною інформацію про нібито причетність Андрія Портнова до участі в розкраданні землі та об'єктів нерухомості в Межигір'ї та легалізації коштів, оприлюднену керівництвом Генеральної прокуратури України на його адресу на прес-конференції 20 травня цього року і зобов'язав Генеральну прокуратуру України в 10-денний термін цю інформацію публічно спростувати.

Читайте такожПортнов виграв апеляцію у ГенпрокуратуриПортнов також додав, що навіть теоретично не міг займатися проблемами Межигір'я, оскільки в АП він прийшов на роботу тільки в 2010 році, а цей об'єкт держава, за участі деяких сьогоднішніх націонал-патріотів, втратила набагато раніше. Тому мені незрозуміло, чому генеральна прокуратура так сильно відстає в логіці й математиці, коли фальсифікують кримінальні справи, - додав Портнов.

"Програш мені поки всіх до єдиного судових процесів після великої кількості гучних заяв на мою адресу, в нинішніх політичних умовах, є знищенням авторитету та репутації Генеральної прокуратури України", - заявив також Портнов.

Він повідомив, що органи прокуратури вже декілька місяців як перестали згадувати його прізвище, і висловив готовність пробачити Генеральному прокурору України та відкликати решту позовів. "Я негайно відкличу всі інші позови при дотриманні дуже важливої для мене умови. Генеральний прокурор України разом зі своїми заступниками повинні екстрено зібратися і в прямому ефірі з'їсти за обідом або вечерею всі раніше сфальсифіковані проти мене кримінальні справи" - заявив Портнов.

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