СБУ затримала екс-начальника контррозвідки
20:49, 09 листопада 2014Політика
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Служба безпеки України затримала одного із заступників екс-голови СБУ, який перебував у розшуку.
СБУ затримала одного із заступників екс-голови, який перебував у розшуку / УНІАН
Про це заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко сьогодні у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».
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«Співробітники служби «К» контррозвідки затримали генерала. Це саме ті люди, яких ми підозрюємо і будемо далі затримувати аж до номера першого (мається на увазі колишній керівник СБУ Олександр Якименко - УНІАН)», - сказав Наливайченко.
За його словами, саме «завдяки таким генералам в Україні було завербовано велику кількість офіцерів , завезено зброю, що відбувалося роками».
Водночас, як стало відомо УНІАН, затриманим є колишній начальник контррозвідки СБУ Володимир Бік.
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