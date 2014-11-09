СБУ затримала екс-начальника контррозвідки

Про це заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко сьогодні у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».

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«Співробітники служби «К» контррозвідки затримали генерала. Це саме ті люди, яких ми підозрюємо і будемо далі затримувати аж до номера першого (мається на увазі колишній керівник СБУ Олександр Якименко - УНІАН)», - сказав Наливайченко.

За його словами, саме «завдяки таким генералам в Україні було завербовано велику кількість офіцерів , завезено зброю, що відбувалося роками».

Водночас, як стало відомо УНІАН, затриманим є колишній начальник контррозвідки СБУ Володимир Бік.