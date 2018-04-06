У ГПУ поки тримають в секреті інформацію щодо нової підозри активісту Бубенчику

Адвокати поки не коментують нову підозру, але у сторони захисту "є питання щодо її появи і підстав для її появи".

У Генеральній прокуратурі відмовляються коментувати, чи планують прокурори подавати клопотання про обрання запобіжного заходу для активіста Євромайдана Івана Бубенчика, проте адвокати такої можливості не виключають.

Як повідомив "Українській правді" речник генпрокуратури Андрій Лисенко, поки ГПУ не розголошує ніякої інформації щодо нової підозри Бубенчику, у тому числі, і щодо запобіжного заходу.

"Станом на вчора з боку прокуратури запобіжний захід не вимагався. Вчора також відбулося ознайомлення Бубенчика з новою підозрою, яку йому вручили. І більше інформації, яка б могла бути цікавою, ми не отримували. Тому що слідчий і старший у групі прокурорів повідомили про нерозповсюдження інформації, яка може завадити досудовому розслідуванню", - сказав він.

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На уточнююче питання, чи відомо йому про плани щодо запобіжного заходу Бубенчику, Лисенко відповів: "Такої інформації немає".

У свою чергу адвокат Бубенчика Ігор Коржук розповів, що поки йому не відомо, чи планує прокуратура подавати клопотання до суду для обрання запобіжного заходу його підзахисному, але не виключає, що така можливість є.

"Наскільки мені відомо, прокуратура ще перед Печерським судом оголосила, що у разі необхідності, вони, після зміни підозри, можуть звернутися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу", - сказав захисник.

"Що має на увазі прокуратура під цим, я, маючи певний досвід, можу сказати, що у разі, якщо мій підзахисний, на їхнє переконання, не буде дотримуватися вимог Кримінально-процесуального Кодексу, а саме - з'являтися на першу вимогу слідчого, у них з'являються додаткові можливості для того, щоб клопотати перед судом і такі заходи застосувати", - додав Коржук.

Він зазначив, що оскільки Бубенчику інкримінуються тяжкі злочини, то, в цілому, такий запобіжний захід, як, наприклад, носіння електронного браслету, може бути застосований за рішенням суду.

При цьому адвокат наголосив, що Бубенчик не планує ухилятися від слідства і готовий повністю себе захищати у рамках нової підозри.

Також Коржук повідомив, що адвокати поки не коментують нову підозру ,але додав, що у сторони захисту "є питання щодо її появи і підстав для її появи".

Більш детальніше розповісти про нову підозру захист Бубенчика пообіцяв розповісти згодом, після остаточного визначення правової позиції з клієнтом.