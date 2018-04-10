Порошенко прибув до Німеччини для проведення переговорів з Меркель

У ході візиту заплановані двосторонні переговори Петра Порошенка з президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Президент України Петро Порошенко розпочав візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Президент відвідує Німеччину на запрошення канцлера Ангели Меркель, повідомляє прес-служба глави Української держави.

У ході візиту заплановані двосторонні переговори Порошенка з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Президент України стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Меркель федеральним канцлером, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що Путін і Меркель обговорили можливу "місію ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ" на Донбасі.