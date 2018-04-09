У Кремлі заявили, що Путін і Меркель обговорили можливу "місію ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ" на Донбасі

При цьому в Кремлі назвали російське вторгнення на Донбас «ситуацією на південному сході України», вирішення якої можливе з урахуванням «безальтернативності мінського комплексу заходів як основи мирного розв'язання кризи».

У Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін і Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили можливе "впровадження місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ" на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського президента за підсумками телефонної розмови двох глав держав.

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При цьому в Кремлі назвали російське вторгнення на Донбас «ситуацією на південному сході України», вирішення якої можливе з урахуванням «безальтернативності мінського комплексу заходів як основи мирного розв'язання кризи».

Крім цього, відзначена, зокрема, важливість дотримання сторонами конфлікту великоднього перемир'я, виражена готовність і в подальшому сприяти роботі спеціальної місії ОБСЄ з моніторингу обстановки на лінії зіткнення.

«Порушено проблематику, пов'язану з можливим впровадженням місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, підкреслена доцільність продовження зусиль, спрямованих на забезпечення обміну заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх».

Також повідомляється, що Путін і Ангела Меркель домовилися продовжити спільну роботу з врегулювання кризи в «нормандському форматі».