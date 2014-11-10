Розслідуванням теракту у Харкові займатиметься СБУ (фоторепортаж)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МВС, нагадавши, що внаслідок вибуху було госпіталізовано 11 осіб.

Міліціонери провели евакуацію 22 відвідувачів бару та мешканців квартир будинку, де розташовано заклад. Ніхто з цих громадян не постраждав.

Під час огляду місця події правоохоронці обстежили приміщення бару площею 100 кв. м, а також близько 200 кв. м прилеглої території. З місця події вилучено речові докази. Причини вибуху та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в кафе “Рокс Паб Стіна” стався вибух. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждало 11 осіб. Їх було госпіталізовано.

Директор пабу Михайло Озеров пов'язує вибух з волонтерською допомогою, яку співробітники закладу та він особисто надають переселенцям з Донбасу, а також бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції.

Правоохоронці кваліфікували вибух як теракт. Управління СБУ в Харківській області розпочало розслідування за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт з тяжкими наслідками).