У харківському пабі, де пролунав вибух, збирали допомогу для переселенців та бійців АТО

Версію про вибух газу директор "Стіни" відкидає. Нині причини вибуху встановлюють правоохоронці.

"Зі слів працівників, вибух стався біля бару, з боку відвідувачів. В клубі впевнені - це теракт. Керівництво закладу допомагало волонтерам і батальйонам нацгвардії", – пише харківський журналіст Слава Марічев.

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Після вибуху у пабі у Харкові із будівлі повилітали шибки та розлетілися на значну відстань (всю дорога всипана уламками шибок), пошкоджено припарковані поруч авто.

На місце вибуху прибув голова Харківської ОДА Ігор Балута.

За його словами, кількість поранених збільшилася з 8 до 11 осіб.

За матеріалами, Громадське, Медіапорт