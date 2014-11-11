У Порошенка мають намір закінчити роботу над коаліційною угодою в п'ятницю вночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком сьогоднішніх консультацій щодо створення коаліції у новій Верховній Раді.

“Наш план такий, що п'ятниця - останній дедлайн для того, щоб ми завершили план для України. Ми його завершуємо - таке у нас амбіційне завдання, працюємо до ночі. Вже в суботу ми не можемо працювати. В п'ятницю ми передаємо, ми це друкуємо, оприлюднюємо, де можливо. Тоді керівники усіх п'яти фракцій, які на даний момент підпишуть і не вийдуть з переговорного процесу, починають думати над принципами відбору прізвищ і конкретних людей під цей план”, - сказав Томенко.

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Водночас він висловив думку, що стосовно кандидатів на посади до Кабінету міністрів можна провести публічні дебати.