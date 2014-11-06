Учасники консультацій обговорили три блоки проекту угоди коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав радник президента України, народний депутат Микола Томенко.

“Зараз завершилася презентація проблемних питань третього блоку коаліційної угоди, пов'язаних з реформами. Один був блок - національна безпека і оборона. Ми обговорили. І проблемні питання виникли, які мусимо погодити разом з експертами, обговорити. Другий блок був соціально-гуманітарний... І зараз третій блок завершився - енергетична безпека, енергетична політика і таке інше”, - сказав він.

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Томенко вважає, що сьогодні учасники консультацій можуть обговорити і “четвертий блок”.

Водночас він вважає, що вже із завтрашнього дня може відбуватися легітимація, затвердження певних блоків.

“Якщо щодо якогось блоку ми зняли всі питання, то ми тоді його затверджуємо, підписуємо, що, наприклад, такий розділ ось цих семи розділів коаліційної угоди може погоджуватися. Ми тоді підписами, як уповноважені представники від суб'єктів переговорного процесу, будемо робити”, - додав депутат.

Крім того, він зазначив, що представниками “Батьківщини” для консультацій було визначено Андрія Кожем'якіна та Григорія Немирю. Водночас через певні “технічні обставини” вони сьогодні присутні не були.

Як повідомлялося,

На консультації прибули глава виборчого штабу партії "Блок Петра Порошенка" Віталій Ковальчук, кандидат в депутати від "Блоку Петра Порошенка" Микола Томенко, кандидат у депутати від партії "Народний фронт" В'ячеслав Кириленко, кандидати в народні депутати від партії "Самопомочі" Ганна Гопко та Оксана Сироїд, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.