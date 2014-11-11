Бойовики за день 30 разів обстріляли сили АТО з «Градів» і мінометів, поранені четверо бійців

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Тридцять обстрілів позицій сил АТО здійснили протягом дня бойовики. Найскладніша ситуація в районі траси Бахмутка. Наші підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Гірське, Кряківка, Сокольники, Трьохізбенка, неодноразово обстріляно з мінометів та РСЗВ БМ-21 «Град», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «бойовики чотири рази відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по захисниках Донецького аеропорту, артилерією та мінометами накривали наші позиції поблизу Авдіївки, стріляли по українських військових, які несуть службу в районі населених пунктів Дебальцеве, Нікішине, Чорнухіне, Зайцеве».

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Крім того, під мінометний обстріл потрапили українські військові в районі Заможного.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів четверо українських солдат отримали поранення.

«Сили АТО у відповідь наносять вогневі ураження по вогневих точках бойовиків, знищують живу силу і техніку противника», - наголошує штаб АТО.