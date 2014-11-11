Бойовики за добу обстріляли 9 населених пунктів на Луганщині - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, під обстріли потрапили Кримське, Трьохізбенка, Чорнухине, Кряківка, Нижнє, Мирна Долина, Попасна, Золоте, Щастя. Внаслідок пошкодження ліній електропередач відключеними від світла, центрального водопостачання та опалення залишаються Станично-Луганський район, Чорнухине, Кримське і Трьохізбенка.

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На Луганщині внаслідок обстрілів терористів пошкоджено колії на залізничному перегоні Шепілове – Сентянівка, зійшла з рейок перша колісна пара маневрового тепловоза. Це призвело до затримки пасажирських потягів сполученням Київ–Луганськ та Одеса–Луганськ.

Крім того, зазначив Лисенко, у Станиці Луганській через інтенсивні обстріли терористів призупинено роботу райдержадміністрації, там істотно пошкоджено інфраструктуру, зруйновано кілька об’єктів соціальної сфери.