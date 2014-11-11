Цьогоріч Львівщина не отримала коштів із 140 мільйонів, виділених Кабміном на ремонт доріг - ОДА

У 2014 році Львівська область не отримала жодної копійки з 140 млн грн, передбачених Кабінетом міністрів на ремонт найбільш проблемних ділянок доріг області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції т.в.о. голови Львівської облдержадміністрації Юрій Турянський.

За його словами, єдине, що вдалося зробити, - домовитися з підрядними організаціями, які „на свій страх і ризик інвестували в ремонт доріг майже 20 млн грн”.

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“За останні 10 років проводились тільки ямкові ремонти, а капітального будівництва не було. Тому сьогодні пожинаємо плоди занедбаного ставлення до будівництва доріг”, - зазначив Турянський.

Він повідомив, що 10 листопада під час засідання колегії ОДА було прийнято рішення звернутися до Міністерства фінансів щодо реального виділення коштів до кінця цього року.