ДАІ взялася за ями на дорогах

У першу чергу це стосується вулиць обласних центрів та автомобільних доріг державного значення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Ураховуючи такий стан доріг, Департаментом ДАІ МВС України організовано проведення позачергового огляду вулично-дорожньої мережі країни. Увага при цьому зосереджена на вчасному та якісному виконанню робіт по ліквідації аварійної ямковості на найбільш небезпечних ділянках автомобільних доріг і забезпечення безпечного пересування транспортних засобів.

Власникам вулично-дорожньої мережі з початку року видано майже 2000 приписів на ліквідацію недоліків в стані утримання проїзної частини (ямковість, колійність, просадки тощо). Їм також висунуті вимоги щодо обов’язкового встановлення попереджувальних дорожніх знаків "Нерівна дорога" та "Вибоїна" разом з заборонними дорожніми знаками "Обмеження максимальної швидкості 40 км/год" для своєчасного інформування учасників дорожнього руху про незадовільний стан доріг проїзної частини.

Крім того, у січні-лютому Державтоінспекцією складено 809 адміністративних протоколів відносно посадових осіб дорожніх і комунальних організацій, які винні у виникненні таких недоліків. До місцевих органів виконавчої влади та прокуратури направлено за вказаний період направлено 1341 інформацію щодо реального стану вулично-дорожньої мережі з пропозиціями стосовно першочергової ліквідації ямковості на найбільш небезпечних ділянках.

Для запобігання подальшому руйнуванню проїзної частини вулиць і доріг великоваговими транспортними засобами у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях внесено зміни до маршрутів руху транзитного вантажного транспорту.

Для забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів, до ділянок доріг, де проводиться ремонт наближені пости ДАІ. Дорожнім організація надається допомога у регулюванні дорожнього руху, відведенні транспорту тощо.

На сьогодні дорожньо-комунальними службами вже проведений аварійний ямковий ремонт більш як 2000 км доріг та вулиць.