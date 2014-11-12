У новій Раді буде найбільша кількість жінок-депутатів за всі роки незалежності - дослідження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету виборців України, який проаналізував результати виборчих кампаній.

Як зазначили в КВУ, цього року до парламенту обрано 47 жінок, або 11,1% загального складу.

«Для порівняння, у Верховній Раді попереднього скликання було 9,9% жінок (44 особи), а у ВР першого скликання – лише 2,3% (11 осіб). В цьому плані можна сказати, що український парламент стає більш збалансованим. Втім, до світової практики ще далеко – в середньому в парламентах світу 22% жінок, а в Європі цей показник сягає 25%», - зазначили в КВУ.

У комітеті також переконані, що мажоритарна складова виборчої системи не сприяє обранню жінок до парламенту. Про це, як зазначають у прес-службі, свідчить те, що із 47 жінок, обраних до парламенту, тільки 2 отримали мандат в мажоритарних округах. «Таким чином, мажоритарна складова привела до парламенту тільки 1% відсоток жінок (2 із 198 нардепів), а партійні списки – 20% (45 із 225). Подібна ситуація спостерігалась і у 2012 році. Це ще один аргумент на користь відмови від мажоритарної складової виборів», - зазначили в КВУ.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові парламентські вибори відбулись в Україні 26 жовтня. 10 листопада Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів за партійними списками.

Так, до парламенту пройшли 6 партій: "Народний фронт", який отримав 22,14% голосів виборців (64 депутатських мандати) "Блок Петра Порошенка" - 21,81% голосів виборців (63 мандати), "Об'єднання "Самопоміч" - 10,97% голосів виборців (32 мандати), "Опозиційний блок" - 9,43% голосів (27 мандатів), Радикальна партія Олега Ляшка - 7,44% голосів (22 мандати), "Батьківщина" - 5,68% голосів виборців (17 мандатів). Загалом за партійними списками до Ради пройшло 225 народних депутатів.

Також станом на сьогоднішній день ЦВК визнала обраними 196 зі 198 мажоритарників. Комісія очікує протоколи ОВК номер 38 та 63, де має відбутись повторний підрахунок голосів відповідно на 123 та 225 дільницях.