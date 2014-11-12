Результати виборів до Парламенту офіційно опубліковані

Як нагадує ТСН, до складу ВР VIII скликання обраний 421 народний депутат, з них 225 - за партійними списками і 196 - в мажоритарних округах.

Партія "Блок Петра Порошенко" отримала 132 депутатських мандата, "Народний фронт" - 82, "Об'єднання "Самопоміч" - 33, "Опозиційний блок" - 29, Радикальна партія Олега Ляшка - 22, "Батьківщина" - 19, ВО "Свобода" - 6.

Від партій "Сильна Україна", "Заступ", "Воля" і "Правий сектор" обрано по одному народному депутату в мажоритарних округах.

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У 94-ти мажоритарних округах обрані депутати, які балотувалися як самовисуванці.

Переможці виборів-2014 мають двадцять днів на звільнення з попередньої роботи.