Україна піднялась у рейтингу найкращих армій світу
02:53, 18 квітня 2018Політика
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Для створення рейтингу компанія Global Firepower здійснювала комплексне дослідження, під час якого враховувала 55 чинників.
Ілюстрація / REUTERS
Збройні сили України опинилися на 29 місці у рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower.
Рейтинг оприлюднено на сайті компанії.
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Компанія Global Firepower, що раз на рік розробляє рейтинг найсильніших армій світу, цьогоріч розмістила Україну на 29 місці зі 136 країн.
По сусідству з українською армією на 28 місці – Греція, а на 30-му – Чеська Республіка. Перше місце посідає армія США, на другому – місці Росія, третє – за Китаєм.
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У минулому році Україна посіла 30 місце, тож ЗСУ покращили свою позицію у цьому рейтингу.
Для створення рейтингу компанія Global Firepower здійснювала комплексне дослідження, під час якого враховувала 55 чинників.
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