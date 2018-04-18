Україна піднялась у рейтингу найкращих армій світу

Для створення рейтингу компанія Global Firepower здійснювала комплексне дослідження, під час якого враховувала 55 чинників.

Збройні сили України опинилися на 29 місці у рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower.

Рейтинг оприлюднено на сайті компанії.

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Компанія Global Firepower, що раз на рік розробляє рейтинг найсильніших армій світу, цьогоріч розмістила Україну на 29 місці зі 136 країн.

По сусідству з українською армією на 28 місці – Греція, а на 30-му – Чеська Республіка. Перше місце посідає армія США, на другому – місці Росія, третє – за Китаєм.

У минулому році Україна посіла 30 місце, тож ЗСУ покращили свою позицію у цьому рейтингу.

Для створення рейтингу компанія Global Firepower здійснювала комплексне дослідження, під час якого враховувала 55 чинників.