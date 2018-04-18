В НАТО вважають малоймовірним переростання конфлікту на Донбасі у повномасштабну агресію з боку Росії

Там зазначили, що Альянс допомагає Україні розвивати можливості для стримування будь-якої потенційної агресії.

Голова Військового комітету (ВК) НАТО, генерал Пьотр Павел вважає малоймовірним переростання конфлікту на Донбасі у повномасштабну агресію з боку Росії.

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Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН напередодні візиту ВК в Україну, який пройде 18-19 квітня у Львові.

«Наша оцінка полягає в тому, що такий варіант буде дуже малоймовірним. Є навіть питання, чи отримає Росія вигоду від такого роду агресії. Ми маємо бути реалістами. З одного боку, Росія не підтримує політичне вирішення конфлікту. Певною мірою ми також можемо сперечатися про те, що це зручний політичний інструмент - мати заморожений конфлікт у Грузії, Придністров'ї та на Донбасі, щоб створити політичний тиск на НАТО і на окремі країни. Водночас Росія не готова зараз бути залученою у повноцінний конфлікт з більшою магнітудою», - пояснив Павел.

При цьому генерал зазначив, що це не означає, що «ми не повинні приділяти увагу ситуації». «Ми маємо докласти усіх наших зусиль, щоб змусити Росію повернутися до поваги міжнародного права і норм, повернутися до стандартних норм поведінки серед інших країн, ґрунтуючись на праві і порядку, які існують на міжнародній арені. У цьому сенсі ми теж підтримуємо Україну в тому, щоб вона розвивала можливості, щоб стримати будь-яку агресію. Це те, до чого ми прагнемо - зробити українські Збройні сили такими, що заслуговують на довіру і здатними стримати будь-яку потенційну агресію», - деталізував голова ВК.

Крім того, він не вважає, що для ситуації на Донбасі можливе військове вирішення. «Можливо, це буде дивно почути від військового офіцера, але я не вірю у військові вирішення проблем якого роду. Є тільки політичне рішення, яке може бути підтримано певними військовими інструментами, але це військові інструменти тільки у плані стримування, а не реальне використання військових інструментів, щоб вирішити ситуацію. Тому що використання військових інструментів завдасть більше страждань людям, які живуть на Донбасі і в сусідніх регіонах. Єдине вирішення - тільки через політичне врегулювання, і для цього мають бути, як мінімум, двоє - Росія і Україна. Усі інші можуть підтримувати процес», - обґрунтував голова ВК свою думку.

При цьому Павел констатував, що НАТО підтримує цей процес за допомогою «поліпшення здатності українських Збройних сил, створюючи достатнє і надійне стримування, щоб утримати Росію від подальшої агресії, і, водночас, створюючи ситуацію, в якій Росія зможе побачити українські сили досить сильними, які, якщо необхідно, захистять країну, а також допоможуть запобігти будь-якій подальшій ескалації конфлікту на Донбасі». «Єдине рішення - через переговори і виконання Мінських домовленостей. Потенційно, удосконалення Мінських домовленостей, додавання порядку дій, чіткої відповідальності і графіка зможе створити умови для всіх сторін, щоб досягти цілей, одна за одною, і остаточно прийти до нормалізації ситуації на Донбасі», - додав він.