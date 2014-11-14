Аваков обіцяє покарати силовика, який ударив одного із затриманих під АП

Про це він написав на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Зокрема, він розповів, що сьогодні біля Адміністрації Президента група людей намагалися спровокувати конфлікт щодо паркану.

"Конфлікт був швидкоплинним - вступили в сутички з міліцією - затримані для фіксації правопорушення. І правильно затримані - буйну вдачу слід проявляти на передовій, а не в тилу", - написав міністр.

Він додав, що під час затримання порушника, один із бійців спецпідрозділу, повівся немотивовано й неприпустимо - вдарив коліном затриманого.

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"Кваліфікую це як серйозний службовий проступок. Призначив розслідування. Покарання послідує без сумнівів і без затягувань. Розпеченим залізом буду випалювати таку поведінку. Шляхетна сила, а не садизм повинні відрізняти українського спецпризначенця! Жорстка реакція на неадекватну жорстокість - запорука профілактики таких вчинків міліції в майбутньому", - зауважив Аваков.

Нагадаємо, сьогодні група активістів Самооборони Майдану та “Нарнії” намагалися знести паркан під АП.

Міліція затримала 16 осіб, серед яких один неповнолітній. Всіх затриманих під АП відправили до Печерського районного суду столиці Києва.