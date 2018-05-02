РНБО введе нові санкції проти РФ через хіматаку в Солсбері та незаконні вибори в Криму - Порошенко

Також Україна продовжить дію чинних українських санкцій проти РФ, що пов’язані із агресією РФ проти України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки і оборони сьогоднішнім рішенням синхронізує нові українські санкції проти Російської Федерації, що пов’язані з хімічною атакою у Солсбері (Велика Британія) та незаконними виборами в окупованому Криму.

Про це глава держави повідомив на початку засідання РНБО у середу в Києві.

«Перше рішення (яке розгляне РНБО – УНІАН) – про запровадження санкцій, продовження санкцій, які були введені у зв’язку із незаконною анексією Криму, санкцій, які були пов’язані із агресією РФ проти суверенної та незалежної Української держави», - сказав він.

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Президент відзначив, що українські санкції, які продовжуються, «чітко синхронізовані» з партнерами з ЄС, США, з усією глобальною проукраїнською коаліцією і пов’язані з невиконанням РФ Мінських угод, незабезпеченням їх безпекового пакету, відсутністю реального припинення вогню.

«Своїм сьогоднішнім рішенням ми скоординуємо нові санкції, які запроваджуються в координації із санкціями США проти громадян і юридичних осіб РФ, вони пов’язані як із застосуванням хімічної зброї в центрі Європи Росією у Великій Британії, так і з проведенням незаконних виборів президента на території окупованого Криму», - додав президент.

За словами Порошенка, до підготовки проектів доклали зусилля СБУ, МВС, уряд, Міністерство економіки і Національний банк.

Нагадаємо, раніше джерело УНІАН повідомило, що засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження нових, аналогічних США санкцій проти російських олігархів заплановане на середу, 2 травня.