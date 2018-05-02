Україна ввела нові та продовжила старі санкції проти Росії

Запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти українців, котрі незаконно утримуються в Росії.

РНБО України запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України, а також продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Про це повідомляє прес-служба відомства. "2 травня 2018 року відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було розглянуто питання запровадження персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Читайте такожСША запроваджуватимуть нові санкції проти РФ, якщо вона не припинить втручатися у справи України - Держдеп

Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти нашої країни, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації тощо.

"Рада також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД, та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод", - додали у відомстві.