Україна припинить участь в координаційних органах СНД - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна ніколи не була членом СНД.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах Співдружності незалежних держав (СНД).

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на засіданні РНБО у середу в Києві.

Також він доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.

«Другим пунктом порядку денного (РНБО – УНІАН) є проект рішення про припинення дії окремих угод щодо Співдружності незалежних держав. Міністр закордонних справ Павло Клімкін докладно проінформує про це, ми провели кілька нарад», - сказав глава держави.

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«Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України», - зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна не була ніколи членом СНД.

«Ми не можемо вийти звідти, куди Україна ніколи не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД», - сказав глава держави.

Президент зауважив, що МЗС України проаналізував і поінформував уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод.

«Ми будемо дуже ретельно відпрацьовувати ці позиції, але Україна більше не братиме участі в жодних координаційних органах СНД. Прошу, Павле Анатолійовичу (міністр закордонних справ України Клімкін - УНІАН), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозиції про відкликання всіх наших представників з Мінська, з координаційних органів СНД. Нам там в умовах, коли дії координуються країною-агресором, нічого робити», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією та вийти з усіх статутних органів СНД.