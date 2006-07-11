Жванія прогнозує розпуск парламенту

11:59, 11 липня 2006
Політика
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Ситуацію депутат вважає безвихідною

Народний депутат від блоку «Наша Україна» Давид ЖВАНІЯ називає «безвихідною» ситуацію в парламенті і вважає, що найближчим часом Верховна Рада буде розпущена.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ЖВАНІЯ висловив сьогодні журналістам.

«Усе закінчитися створенням коаліції демократичних сил, проте цьому передуватимуть нові вибори», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

 

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