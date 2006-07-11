Жванія прогнозує розпуск парламенту

Ситуацію депутат вважає безвихідною

Народний депутат від блоку «Наша Україна» Давид ЖВАНІЯ називає «безвихідною» ситуацію в парламенті і вважає, що найближчим часом Верховна Рада буде розпущена. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ЖВАНІЯ висловив сьогодні журналістам. «Усе закінчитися створенням коаліції демократичних сил, проте цьому передуватимуть нові вибори», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter