Жванія прогнозує розпуск парламенту
11:59, 11 липня 2006Політика
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Ситуацію депутат вважає безвихідною
Народний депутат від блоку «Наша Україна» Давид ЖВАНІЯ називає «безвихідною» ситуацію в парламенті і вважає, що найближчим часом Верховна Рада буде розпущена.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ЖВАНІЯ висловив сьогодні журналістам.
«Усе закінчитися створенням коаліції демократичних сил, проте цьому передуватимуть нові вибори», - сказав Д.ЖВАНІЯ.
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