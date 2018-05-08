Полторак: у Росії зараз немає здатного до повномасштабної агресії проти України угруповання

РФ розгорнула біля кордонів України угруповання військ у складі 80 тис. військових, 900 танків, понад 1000 артсистем, більше 400 установок залпового вогню.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у Росії немає угруповання військ, здатного провести повномасштабну агресію проти України, але вона може наростити необхідний військовий ресурс в період від двох тижнів до двох місяців.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, глава оборонного відомства зазначив: «Нам з вами не варто мріяти, що Росія відмовилася від агресивної політики щодо України, — точно рано».

За його словами, РФ, крім двох терористичних армійських корпусів, сформованих в Донецькій і Луганській областях, розгорнула потужне угруповання на кордоні з Україною. «Там приблизно 80 тис. особового складу, 900 танків, понад 1000 артсистем, більше 400 установок залпового вогню. Росія відновила три армії, завданням яких за часів холодної війни було створювати напруженість в Європі», – додав він.

Як зазначив Полторак, РФ будує потужний кордон, який можна використати для початку відкритої агресії проти України. «На сьогодні, за даними розвідки, в Росії немає угруповання, здатного провести повномасштабну агресію проти України. Але створена інфраструктура дає можливість наростити військовий ресурс в період від двох тижнів до двох місяців, в основному силами Західного і Південних військових округів», - зауважив він.