Голова Міноборони: підняття українського прапора на Чорноморському флоті 100 років тому - символ боротьби за незалежність
Підняття українського прапора на Чорноморському флоті, яке відбулось 100 років тому, є символом боротьби за незалежність України.
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Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні святкуємо 100-річчя від моменту підняття українських прапорів на Чорноморському флоті. Саме цього дня, у Севастополі, у 1918 році весь Чорноморський флот було проголошено флотом УНР та видано наказ урочисто підняти українські прапори. Рішення було виконано абсолютною більшістю кораблів Чорноморського флоту», - написав він.
«Цей день - справжній символ боротьби за незалежність і самостійність нашої країни», - додав Полторак.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі ВМС ЗСУ урочисто відзначають 100-річчя підняття прапора України на кораблях Чорноморського флоту.