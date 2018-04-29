Голова Міноборони: підняття українського прапора на Чорноморському флоті 100 років тому - символ боротьби за незалежність

Міністр нагадав, як 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот було проголошено флотом УНР та видано наказ урочисто підняти українські прапори.

Підняття українського прапора на Чорноморському флоті, яке відбулось 100 років тому, є символом боротьби за незалежність України.

Читайте такожНБУ випустив пам'ятну монету "100-річчя Українського військово-морського флоту" (фото)

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні святкуємо 100-річчя від моменту підняття українських прапорів на Чорноморському флоті. Саме цього дня, у Севастополі, у 1918 році весь Чорноморський флот було проголошено флотом УНР та видано наказ урочисто підняти українські прапори. Рішення було виконано абсолютною більшістю кораблів Чорноморського флоту», - написав він.

«Цей день - справжній символ боротьби за незалежність і самостійність нашої країни», - додав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі ВМС ЗСУ урочисто відзначають 100-річчя підняття прапора України на кораблях Чорноморського флоту.