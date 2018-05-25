Покарання Росії за збиття МН17 здійснюватимуть окремо від переслідування винних осіб – Нідерланди

Нідерланди закликали Росію визнати її вину та "повною мірою взаємодіяти з процесом для встановлення правди та досягнення справедливості для жертв рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів".

В уряді Королівства Нідерландів наголошують, що притягнення Російської Федерації як держави до відповідальності за збиття малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 здійснюватиметься окремо від кримінального переслідування винних осіб у здійсненні цього злочину.

Про це повідомляє уряд Нідерландів на своєму офіційному сайті.

Наголошується, що державна відповідальність настає тоді, коли держави порушують положення міжнародного права. Зокрема, у цьому зв'язку країна може потім нести відповідальність за порушення одного або кількох з цих положень.

Нідерланди та Австралія вирішили обрати юридичний шлях, щоб притягнути винних до відповідальності.

"Обидві країни звинувачують в Росію у збитті літака рейсу MH17", - йдеться у повідомленні.

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"Притягнення країни до відповідальності є складним правовим процесом, існує кілька способів, щоб це зробити. Нідерланди і Австралія сьогодні звернулися до Росії вступити в переговори, спрямовані на знаходження рішення, яке б дозволило забезпечити справедливість у зв'язку з величезними стражданнями та шкодою, спричиненою збиттям MH17. Імовірним наступним кроком є подання справи до міжнародного суду або організації для винесення ними вироку", - наголошується у заяві.

"Притягнення Росії до відповідальності за її участь у збитті літака MH17 на основі міжнародного права - є порядком дій, які здійснюватимуться окремо від кримінального розслідування і будь-якого переслідування та суду над винними у здійсненні збиття рейсу MH17", - наголошують в уряді Нідерландів.

Також сказано, що державна прокуратура Нідерландів прийматиме рішення про те, коли саме певні особи будуть визначеними у якості підозрюваних та коли їм будуть пред'явлені підозри.

"Ми закликаємо Росію визнати її вину та повною мірою взаємодіяти з процесом для встановлення правди та досягнення справедливості для жертв рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

Україна включить факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий «Боїнг 777», до меморандуму про фінансування Росією тероризму, що буде поданий 12 червня в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй.

Сьогодні стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття літаку MH17.