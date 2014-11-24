Мін’юст пропонує достроково розпустити громадські ради, які себе дискредитували

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник міністра юстиції Ігор Бондарчук.

Зокрема, він зазначив, що громадська рада, яка діє при Міністерстві юстиції і склад якої був обраний 15 березня 2013 року, не внесла жодної пропозиції стосовно підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реформування державної правової політики, утвердження громадянських прав і свобод, удосконалення роботи Міністерства юстиції, а також не провела жодного публічного заходу з метою обговорення актуальних питань в діяльності органів юстиції.

«Річ у тім, що коли відбувалась Революція гідності, коли з листопада виборювалось нове майбутнє для українців, ця громадська рада не проявила свою громадянську позицію і так званий голова цієї ради, теж не проявив себе. Його не було чути. А коли постало питання про люстрацію, то їх це сильно зацікавило і у них почалась гіперактивність. Вони почали прямим текстом вимагати, щоб їх негайно включили до люстраційної комісії, щоб вони могли брати участь у кадрових рішеннях», - додав Бондарчук.

Він також зазначив, що типове положення, яке затверджене постановою Кабміну, не містило норм щодо можливості дострокової ліквідації громадської ради.

«Вони призначаються на два роки… Ми не проти громадської ради, але ми їм поставили питання – де були ваші ідеї, напрацьовані нормативні акти, пропозиції і де громадянська позиція, коли люди були поранені, зазнавали утисків, побиття та гинули на Майдані?… Тому ми подали пропозиції до Кабміну, щоб була можливість достроково припинити існування громадських рад, які себе дискредитували співпрацею з тією злочинною владою, і негайно закликати до співпраці відомих, авторитетних представників громадянського суспільства, які б реально співпрацювали та генерували ідею та були опорою та представниками народу при органах державної влади», - наголосив Бондарчук.

Нагадаємо, раніше, на своїй сторінці у «Фейсбук» міністр юстиції Павло Петренко зазначав, що громадська рада при Міністерстві юстиції була створена ще за міністра Олександра Лавриновича і її склад відтоді не змінився. За словами міністра, до її складу, зокрема, входять наступні громадські організації – Всеукраїнська спілка громадських організацій "Рух протидії наркоманії", асоціація "Виноградарі та винороби України", громадська організація "Українська фундація "Друзі Шотландії", "Громадський рух підтримки реформ президента України В.Ф. Януковича".