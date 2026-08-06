Розвідка США допомогла Україні переломити хід війни, – Politico

Це посилення припало на важливий момент, адже Україна отримала важелі впливу.

Відносини між США та Україною у сфері обміну розвідданими повернулися до колишнього рівня, за словами давніх спостерігачів за Україною, – це довгоочікуване посилення у критичний період можливостей для українських військових зусиль.

Сенатор Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки та давній прихильник розширення допомоги США Україні, заявив Politico, що бачить свідчення покращення угоди про обмін розвідданими – і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у чотирирічній війні, розв’язаній Москвою.

"Не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася", – підкреслив він, додавши, що використання Україною далекобійних дронів і ракет дозволило їй завдавати ударів углиб російської території та зміцнити свої позиції.

Відео дня

В останні місяці Київ завдавав більш агресивних ударів по всій Росії, що дозволило йому повернути території та стабілізувати лінію фронту. Це надало країні більше важелів впливу в той час, коли Україна прагне перетворити перемоги на полі бою на тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Більш міцне становище України набирає обертів і на тлі того, що переговори за посередництва США щодо укладення мирної угоди з Москвою зайшли в глухий кут, пишуть ЗМІ. Переговорна команда президента США Дональда Трампа, до якої входять Стів Віткофф і Джаред Кушнер, була повністю зайнята війною з Іраном, відсунувши Україну нижче у списку пріоритетів.

Але за цей час президент України Володимир Зеленський, судячи з усього, піднявся в очах американського лідера в міру того, як Київ домагався успіхів у протистоянні Росії.

Все вирішують удари України по території РФ

На початку липня шквал українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі змусив Москву – одного з найбільших у світі експортерів палива – призупинити експорт дизельного палива. Зростання частоти такого роду цілеспрямованих атак поставило Кремль у ще скрутніше становище, створивши те, що, як стверджує Київ, є вікном можливостей для України використати свою нинішню перевагу, щоб завершити війну.

Сенатори-республіканці Джон Корнін, ще один член комітету з розвідки, та Роджер Вікер, який очолює сенатський комітет з питань збройних сил, погодилися, що обмін розвідданими між США та Україною посилився в момент стратегічної важливості, зазначають журналісти.

"Це, безумовно, схоже на те, – зазначив Корнін. – Усі люблять переможця, і, схоже, Україна переломила хід подій". Сенатор Тім Кейн, член комітету з питань збройних сил від демократів, заявив ЗМІ, що теж бачив ознаки більш активної взаємодії між Україною та США. "Я був в Україні у квітні 2025 року і знову побував там у липні 2026-го. І я помічаю більшу впевненість у спілкуванні", – підкреслив Кейн.

Співпраця з боку США відіграла ключову роль у сприятливому повороті долі України, підкреслив Джордж Баррос, директор з інновацій та роботи з відкритими джерелами в "яструбиному" Інституті вивчення війни. Трамп, як повідомляється, схвалив обмін розвідданими для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі минулого року, які відіграли найважливішу роль у створенні "правильної структури стимулів", щоб підштовхнути Москву до переговорного столу, зазначив Баррос.

Ці удари, за його словами, були "багатократно посилені" і стали значно ефективнішими, коли їх підкріпили розвідданими від американців, – це частина "більш масштабної, більш цілісної стратегії того, як насправді створити реальні витрати".

А американські системи раннього попередження, додав Баррос, сповіщали українців про наближення російських ракетних атак з перших днів війни.

"Президент хоче, щоб ця війна була врегульована, щоб безглузді вбивства припинилися, – заявив представник Білого дому. – Президент і його команда, як і раніше, прагнуть продовжувати відігравати конструктивну роль у завершенні війни між Росією та Україною, і він зберігає оптимізм щодо того, що в кінцевому підсумку ми досягнемо укладення мирної угоди".

США теж можуть отримати вигоду

Вашингтон також може отримати вигоду від розвідданих Києва, заявив Джон Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні з 2003 по 2006 рік і досі підтримує контакти з офіційними особами країни. "Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатні розвіддані про Росію", – зазначив він.

Повідомляється, що Зеленський прагнув використати ці розвіддані. У той час як Вашингтон був втягнутий у п’ятимісячну війну проти Ірану, український президент анонсував свій липневий візит до Овального кабінету, заявивши, що Київ планує надати Трампу докази того, що Росія допомагає Тегерану.

"Коли розмовляєш з українськими офіцерами розвідки, чуєш впевнені судження про те, що відбувається в Москві, і не тільки в Кремлі, – підкреслив Стівен Сестанович, науковий співробітник з російських та євразійських досліджень у Раді з міжнародних відносин. – Такі судження, що виправдовують справді спільну та взаємну домовленість про обмін".

Війна в Україні – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ударами по Києву Путін рятує свій авторитет в очах росіян. Весь імідж Путіна побудований на турботі про безпеку росіян.

Наприклад, його вторгнення в Україну було представлено як спосіб зміцнення національної безпеки Росії. Але воно дедалі частіше дає зворотний ефект.

Крім того, ми також розповідали, що Україна ослабила РФ сильніше, ніж будь-коли з 1991 року. За останні тижні українські безпілотники знищили 8 логістичних центрів Wildberries у Підмосков’ї, Санкт-Петербурзі, Краснодарі та окупованому Сімферополі. За оцінками експертів, компанія втратила понад 10% своїх складських площ.

Вас також можуть зацікавити такі новини: