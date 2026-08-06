У Ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших російських НПЗ (відео)

Завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік.

6 серпня російський Ярославль атакували дрони, OSINT-аналітики пишуть про удар по величезному нафтопереробному заводу.

Губернатор області заявив про атаки БПЛА та про перекриття виїзду з міста в бік Москви. Місцеві жителі в мережі публікували кадри зі звуками вибухів, а потім – стовпи чорного диму в кількох місцях.

Як пише Astra, внаслідок атаки горить НПЗ "Славнефть-ЯНОС" (Ново-Ярославський нафтопереробний завод).

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Цей НПЗ входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії та переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин і паливо для реактивних двигунів, широкий спектр мастил, бітуми, парафіно-воскову продукцію, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та котельний мазут.

Українські дрони вже не раз атакували цей НПЗ, зокрема, лише у 2026 році він кілька разів горів після ударів.

Удари по Росії

Як пише Politico, відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією між США та Україною значно покращилися з березня 2025 року, і це допомогло Києву здобути перевагу у війні проти РФ

У СБУ відзвітували про результати 40-денної операції проти Росії.

За цей час було завдано понад 100 успішних ударів по стратегічно важливих російських об’єктах. Були уражені підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі та танкери "тіньового флоту", нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики РФ.

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