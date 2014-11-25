На Луганщині поблизу Щастя і Трьохізбенки ведуться активні перестрілки – ІС

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Обидві сторони обмінюються артилерійськими ударами і активно застосовують важке піхотне озброєння. На північ від Луганська (Кам'янобродський р-н) зафіксовано переміщення бронетехніки бойовиків (до 7 одиниць)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Тимчука, в районі Волновахи зафіксована активність бойовиків, які намагаються вести наземну розвідку передових позицій українських військ силами розвідувальних груп, а також застосовуючи технічні засоби розвідки.

Читайте такожВ Луганській області бойовики за добу 19 разів обстріляли мирне населенняЯк повідомлялося раніше, війська російської армії і бойовиків проводять підготовку до активних бойових дій в холодну пору року із застосуванням тактики використання «малих груп».