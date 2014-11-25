Військовий експерт розповів про тактику бойовиків у холодну пору року

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до складу сформованих ударних угруповань вводяться підрозділи із складу військ спеціального призначення ЗС РФ, а також розгорнута широкомасштабна підготовка профільних фахівців зі складу формувань бойовиків.

"Створюються необхідні запаси матеріально-технічних засобів, бази і опорні пункти, ведеться цілеспрямована робота з централізації цього процесу", - написав Тимчук.

Читайте такожПід Донецьком і Авдіївкою російські найманці та бойовики відступили через втрати – ІСКрім того, на Донбасі помічено низку відповідних «інструкторів» із спецслужб РФ, які займаються не лише підготовкою бойовиків для ведення «війни малими групами», але і контролюють виконання поставлених завдань безпосередньо в зоні бойових дій, додав експерт.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що група бойовиків під Дебальцевим була посилена російськими військовими.