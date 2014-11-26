Мільйони Лазаренка розділять між собою США та острівний банк

Про це пише ZN.UA.

Майже 75 мільйонів доларів найімовірніше надійдуть на рахунки американського уряду, повідомляє Голос Америки.

Паралельно з судом над Лазаренком в Каліфорнії, в американській столиці в 2004 році було розпочато процес конфіскації його майна. Американській системі правосуддя вдалося встановити місцезнаходження близько 250 мільйонів доларів, які були виведені з України корупційним шляхом і знаходяться на рахунках в острівних державах Антигуа і Гернсі, Литві, Ліхтенштейні та Швейцарії. На ці гроші претендували багато сторін, включаючи самого Лазаренка і російський "Газпром".

Серед них і банк "Єврофед", який був заснований Лазаренком на Антигуа, але зараз управляється призначеним судом ліквідатором. Банк пішов на мирову з урядом США, який також є однією із сторін процесу, і погодився на зняття претензій на більшу частину грошей. Суддя цю мирову схвалив.

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Партнер юридичної компанії AGG Берд пояснив, що в України була можливість претендувати на ці гроші, коли в 2004 році цю справу було розпочато. "Наскільки мені відомо, державі Україна прийшло повідомлення про те, що суперечки про ці гроші немає. Україна в той час прийняла рішення не брати участь у цьому процесі або не прийняла ніякого рішення", - говорить юрист.

Берд стверджує, що на сьогоднішній момент "офіційно увійти в цю справу в України шансів практично немає", оскільки пройшло багато часу. "Перше, що запитає суддя - а де ви були раніше. Справа вже підходить до завершення", - говорить він.

Проте, Україна має можливість претендувати на гроші, виведені колишнім прем'єр-міністром корупційним шляхом, каже Берд. Існують прецеденти, коли ті гроші, які Сполучені Штати Америки конфіскували в іноземних осіб, які були визнані винними у порушенні американських законів, були використані для фінансування проектів у цих країнах. Наприклад, така ситуація склалася в Казахстані. Була створена спеціальна організація, якій була передана принаймні частина грошей і яка вела проекти в Казахстані.

Для цього юрист пропонує українському уряду вже зараз ініціювати переговори на цю тему з Міністерством юстиції США.