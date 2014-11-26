У передмісті Станиці Луганської ідуть бої

Як повідомляється на офіційному сайті глави Луганської ОДА Геннадія Москаля, обстрілів зазнали населені пункти Кримське, с.Артема, Трьохізбенка, Чорнухине, Верхня Вільхова.

Значних руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.

Напружена ситуація зберігається в Станиці Луганській. В районі рибгоспу ведуться постійні обстріли, пошкоджено трансформатор та кілька електроопор по вул.Червоноармійській. Після півночі було здійснено кілька залпів із систем “Град”.

Читайте такожБойовики знову перебили теплотрасу в Щасті, місто досі без опалення Снаряди вибухнули в районі с.Верхня Вільхова, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. У ці хвилини ведеться ближній бій між збройними силами України та бойовиками на виїзді зі Станиці поблизу бази відпочинку “Дубрава”.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли збоку бойовиків, завдала понад 80 вогневих ударів по їхніх позиціях.