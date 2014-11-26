Українська артилерія завдала понад 80 ударів у відповідь по позиціях бойовиків

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook, за добу зафіксовано 47 обстрілів бойовиків позицій сил АТО. Вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем, озброєння танку.

Активність бойовиків зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Дебальцевському та Донецькому.

У зоні обстрілів збоку бойовиків опинилися населені пункти Луганської області: Станічно-Луганське, Артема, Вільхове, Кримське, Щастя, Трьохізбьонка , Сокольники, Верхня Ольхова. На Донеччині – населені пункти Малоорловка, Пески, Донецьк, Оленівка, Новокалиново, Тоненьке, Опитне, Верхнєторецьке.

«На Дебальцевському напрямку – Дебальцево, Нікішіне, Шуми, Полтавське, Калинівка, Троїцьке, Міус. Непохитною твердинею на шляху терористів залишається аеропорт «Донецьк», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ РНБО заявляють, що готові протидіяти "тактиці малих груп"Окрім того, на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації про загибель та поранення цивільних осіб.

Артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли збоку бойовиків, виконала 83 вогневих удари по їхніх позиціях.