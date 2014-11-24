Савченко хоче писати закони прямо із в'язниці - адвокат

Українська льотчиця та новообраний депутат України Надія Савченко планує займатися законотворчою діяльністю прямо із в'язниці в Росії.

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

"Також хочу повідомити, що у Надії Вікторівни досить серйозні плани щодо законотворчих ініціатив у ВР. Прямо із в'язниці. Непогано", - повідомив він.

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Фейгін зазначив, що це буде перший досвід, коли заарештований депутат парламенту, прямо із в'язниці включиться у законотворчу діяльність.

"Надія до кінця тижня, після першого засідання ВР стане депутатом і членом фракції партії "Батьківщина". Далі ПАРЄ", - нагадав він.

Адвокат розповів, що зараз Савченко зайнята тим, що відповідає на 500 листів, які їй надіслали у в'язницю.