Савченко хоче писати закони прямо із в'язниці - адвокат
Фейгін зазначив, що це буде перший досвід, коли заарештований депутат, прямо із в'язниці включиться у законотворчу діяльність.
Українська льотчиця та новообраний депутат України Надія Савченко планує займатися законотворчою діяльністю прямо із в'язниці в Росії.
Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.
"Також хочу повідомити, що у Надії Вікторівни досить серйозні плани щодо законотворчих ініціатив у ВР. Прямо із в'язниці. Непогано", - повідомив він.
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Фейгін зазначив, що це буде перший досвід, коли заарештований депутат парламенту, прямо із в'язниці включиться у законотворчу діяльність.
"Надія до кінця тижня, після першого засідання ВР стане депутатом і членом фракції партії "Батьківщина". Далі ПАРЄ", - нагадав він.
Адвокат розповів, що зараз Савченко зайнята тим, що відповідає на 500 листів, які їй надіслали у в'язницю.
Также хочу сообщить, что у Надежды Викторовны весьма серьёзные планы по законотворческим инициативам в ВР. Прямо из тюрьмы. Неплохо.
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 24, 2014