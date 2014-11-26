Бойовики можуть взяти сили АТО в "котел" під Дебальцевим - РНБО (мапа АТО)
У Раді національної безпеки та оборони не виключають початку наступу бойовиків в напрямку Лисичанська, Станиці Луганської та спроби оточення сил АТО під Дебальцевим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Зокрема впродовж доби російські найманці здійснили масовані обстріли на Дебальцевському, Донецькому, Луганському напрямках та в районі Бахмутівської траси.
Читайте такожБойовики на Донбасі вбили, щонайменше, 1776 людей - СБУ
"Аналіз отриманих даних свідчить про ймовірність активізації бойових дій на напрямі Лисичанська та Станично-Луганського. Бойовики зосереджують основні зусилля на встановленні контролю над автошляхом Лисичанськ–Луганськ, захопленні правого берега річки Сіверський Донець. Зберігається ймовірність наступу з території РФ у напрямі Нижня Вільхова Станично-Луганського району. Існує загроза активізації дій бойовиків для спроби оточення українських підрозділів під Дебальцевим", - сказав Лисенко.
За його словами, командування сил АТО вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз.