Бойовики можуть взяти сили АТО в "котел" під Дебальцевим - РНБО (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Зокрема впродовж доби російські найманці здійснили масовані обстріли на Дебальцевському, Донецькому, Луганському напрямках та в районі Бахмутівської траси.

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"Аналіз отриманих даних свідчить про ймовірність активізації бойових дій на напрямі Лисичанська та Станично-Луганського. Бойовики зосереджують основні зусилля на встановленні контролю над автошляхом Лисичанськ–Луганськ, захопленні правого берега річки Сіверський Донець. Зберігається ймовірність наступу з території РФ у напрямі Нижня Вільхова Станично-Луганського району. Існує загроза активізації дій бойовиків для спроби оточення українських підрозділів під Дебальцевим", - сказав Лисенко.

За його словами, командування сил АТО вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз.

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