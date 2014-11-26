Бойовики можуть взяти сили АТО в "котел" під Дебальцевим - РНБО (мапа АТО)

14:03, 26 листопада 2014
Політика
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У Раді національної безпеки та оборони не виключають початку наступу бойовиків в напрямку Лисичанська, Станиці Луганської та спроби оточення сил АТО під Дебальцевим.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Зокрема впродовж доби російські найманці здійснили масовані обстріли на Дебальцевському, Донецькому, Луганському напрямках та в районі Бахмутівської траси.

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"Аналіз отриманих даних свідчить про ймовірність активізації бойових дій на напрямі Лисичанська та Станично-Луганського. Бойовики зосереджують основні зусилля на встановленні контролю над автошляхом Лисичанськ–Луганськ, захопленні правого берега річки Сіверський Донець. Зберігається ймовірність наступу з території РФ у напрямі Нижня Вільхова Станично-Луганського району. Існує загроза активізації дій бойовиків для спроби оточення українських підрозділів під Дебальцевим", - сказав Лисенко.

За його словами, командування сил АТО вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз.

Інформація станом на 26 листопада / rnbo.gov.ua

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