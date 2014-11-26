Бойовики за добу півсотні разів обстріляли позиції АТО - Тимчук

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

На луганському напрямку зафіксовані обстріли 16 разів, донецькому - 16, і дебальцевському - 15 разів.

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В районі н. п. Донецьк командування бойовиків активно проводить реструктуризацію своїх тактичних груп. Деякі групи посилюються, деякі розформовуються з передачею «особового складу» в склад інших бандформувань, що викликає конфлікти в середовищі бойовиків з розформованих груп. Для проведення даних організаційно-штатних заходів основні сили супротивника, що оперують на цьому напрямку, раніше були відведені від лінії зіткнення з українськими військами.