Бойовики за добу півсотні разів обстріляли позиції АТО - Тимчук
11:05, 26 листопада 2014Політика
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Протягом доби зафіксовано близько 50 обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військ.
REUTERS
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
На луганському напрямку зафіксовані обстріли 16 разів, донецькому - 16, і дебальцевському - 15 разів.
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В районі н. п. Донецьк командування бойовиків активно проводить реструктуризацію своїх тактичних груп. Деякі групи посилюються, деякі розформовуються з передачею «особового складу» в склад інших бандформувань, що викликає конфлікти в середовищі бойовиків з розформованих груп. Для проведення даних організаційно-штатних заходів основні сили супротивника, що оперують на цьому напрямку, раніше були відведені від лінії зіткнення з українськими військами.
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