В НАТО припускають, що бойовики можуть почати захоплення нових територій на Донбасі
15:52, 26 листопада 2014Політика
0 0
Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Європі Філіп Брідлав припускає, що після останніх поставок з Росії озброєння та техніки на схід України російські бойовики можуть почати захоплення нових територій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
"Внаслідок останніх поставок озброєння на схід, що ми бачили протягом останніх декількох тижнів, можливості проросійських сил посилились, і це може призвести до того, що підтримувані Росією війська на сході України здатні та, можливо, будуть тиснути для захоплення додаткових земель вздовж лінії розмежування", - сказав Брідлав.
Читайте такожУ НАТО стурбовані високими бойовими можливостями військ РФ на кордоні з Україною
Він додав, що дуже занепокоєний у зв’язку з цим фактом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter