В НАТО припускають, що бойовики можуть почати захоплення нових територій на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Внаслідок останніх поставок озброєння на схід, що ми бачили протягом останніх декількох тижнів, можливості проросійських сил посилились, і це може призвести до того, що підтримувані Росією війська на сході України здатні та, можливо, будуть тиснути для захоплення додаткових земель вздовж лінії розмежування", - сказав Брідлав.

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Він додав, що дуже занепокоєний у зв’язку з цим фактом.