У НАТО стурбовані високими бойовими можливостями військ РФ на кордоні з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це генерал сказав на брифінгу в Києві.

"Цифри, які ми використовуємо впродовж останніх декількох тижнів, не дуже змінились. Вони складають кількість у 8-10 тис. особового складу розміщених військ на кордоні, але не це є важливим. Важливим є те, що представляють ці війська на кордоні, а саме - можливості цих військ, які розміщені там. Вони мають серйозні можливості, і питання полягає в тому, якщо Росія вирішить використати ці війська, щоб перетнути кордон...", - сказав Брідлав.

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Він пояснив, що ці сили, які розміщені дуже близько до українського кордону, інколи в декількох метрах від кордону, перебувають там для того, щоб дати можливість тим силам, які вже знаходяться на сході України, продовжувати дестабілізуючі дії. На переконання Брідлава, псевдовибори 2 листопада в окремих районах Донбасу були проведені саме завдяки таким умовам.

Окрім того, генерал звернув увагу, що ці війська створюють можливості для постійного постачання бойовикам на Донбасі необхідного озброєння.