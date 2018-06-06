Зовсім пустилися берега: нардепи побили власний рекорд кнопкодавства (фото, відео)

16:38, 06 червня 2018
Політика
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Кількість випадків кнопкодавства серед нардепів побільшала / фото chesno.org

Таку кількість порушень зафіксував громадський рух "ЧЕСНО". Тим самим депутати побили рекорд, встановлений торік у листопаді.

Найчастіше на кнопкодавстві ловили представників “Народного фронту” (81 факт) та “Блоку Петра Порошенка” (64 факти). Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко.

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Яценко з групи “Відродження” і Шинькович з “Блоку Петра Порошенка” є лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання: станом на кінець травня, за даними моніторингу, на їхньому рахунку було щонайменше 67 і 40 кнопкодавств відповідно.

Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази. Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців.

фото chesno.org

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми.

 

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Теги: #Рада#Україна#депутати