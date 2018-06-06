Зовсім пустилися берега: нардепи побили власний рекорд кнопкодавства (фото, відео)

Депутати Верховної Ради побили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств.

Щонайменше 55 нардепів кнопкодавили 231 раз під час голосувань Верховної Ради у квітні та травні 2018 року.

Таку кількість порушень зафіксував громадський рух "ЧЕСНО". Тим самим депутати побили рекорд, встановлений торік у листопаді.

Найчастіше на кнопкодавстві ловили представників “Народного фронту” (81 факт) та “Блоку Петра Порошенка” (64 факти). Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко.

Читайте такожЧотирьох нардепів зловили на кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу

Яценко з групи “Відродження” і Шинькович з “Блоку Петра Порошенка” є лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання: станом на кінець травня, за даними моніторингу, на їхньому рахунку було щонайменше 67 і 40 кнопкодавств відповідно.

Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази. Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців.

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми.