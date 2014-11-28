Порошенко хоче, щоб Україна подала заявку на членство в ЄС за п’ять років

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко. У своєму посланні до парламенту президент наголосив на можливостях, які має новообрана Верховна Рада. "Ставаймо до роботи і щоб через 5 років ми були готові подати заявку на членство в Європейському Союзі", - йдеться у посланні.

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Водночас Петро Порошенко визнав, що "проголошена в 2010 році позаблоковість України не могла і не змогла гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої країни. Від неї треба відмовлятися". За словами президента України, ця позиція призвела до великих втрат, а тому вирішено повернутися до курсу на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору.

Утім, Петро Порошенко закликав усіх усвідомити, що "політичні спекуляції навколо негайного, "вже сьогодні", приєднання до НАТО не наближають, а, навпаки, віддаляють від України час вступу". Наблизити ж Україну до НАТО, за словами президента, спроможні реальні практичні кроки. При цьому порядок денний реформ, необхідних для приєднання до ЄС та НАТО, багато в чому збігається. Тому слід реалізовувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, що, водночас, зможе наблизити готовність України до вступу в Альянс, підсумував Петро Порошенко.