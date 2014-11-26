МЗС Литви: Євросоюз повинен надати Україні військову підтримку

Таку думку в інтерв’ю радіо "Свобода" висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. "Ми маємо підтримати Україну у політичному, економічному та військовому плані. Тим більше, що вони протистоять зовнішній агресії", – зазначив литовський міністр.

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На його переконання, Україна сама повинна вибирати свій зовнішньополітичний курс, і ніхто не може впливати на її вибір.

"Думаю, що минув час, коли великі чи маленькі говорили іншим, що вони мають, а що не мають робити. Були різні таємні пакти, секретні протоколи. Сподіваюся, що цей час минув. А якщо хтось думає, що цей час ще не минув і хочуть й надалі це продовжувати, то ми маємо дати цьому відсіч", – наголосив Лінас Лінкявічус.

Нагадаємо, 24 листопада на прес-конференції президент Петро Порошенко заявив, що рішення про можливий вступ країни до НАТО буде ухвалено на всеукраїнському референдумі.

Зауважимо, що вступ країни до НАТО не вимагає згоди її населення. Із 28 країн-членів НАТО тільки 2 - Угорщина і Словенія проводили референдум з цього питання.

Україна офіційно відмовилася від попереднього курсу на вступ до НАТО в 2010 році, відразу після приходу до влади Віктора Януковича.