Екс-генсек НАТО: Давайте не будемо давати порожніх обіцянок українцям, що вони будуть членами ЄС

Колишній генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер не бачить, що у нинішніх умовах Україна здатна швидко виконати всі умови, необхідні для членства в альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Гаазі, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Читайте такожПитання вступу України до НАТО вирішуватиметься на референдумі - Порошенко

„Я не бачу в нинішніх умовах і у найближчому майбутньому, що Грузія чи Україна будуть здатні швидко виконати необхідні умови для досягнення своїх євроатлантичних устремлінь. Я так вважаю ще й тому, що я бачу дуже багато розбіжностей серед нас самих (країн-членів НАТО). Навіть (на саміті) у Бухаресті Німеччина та Франція були дуже-дуже проти Плану дій щодо членства для Грузії та України”, - сказав він.

Схеффер висловив думку, що причиною воєнної агресії з боку Росії стало намагання України наблизитися до ЄС.

„Коли ми обговорюємо Україну, це не НАТО, але ЄС є причиною того, що Путін нервує. У 2008 це був План дій щодо членства для Грузії, який призвів до російського вторгнення у Грузію. Зараз це ЄС, це Україна, яка хоче бути ближчою до ЄС, що для Путіна є причиною порушення міжнародного права. Путін боїться, що Україна «інфікує» Росію, коли вона буде ближчою до ЄС, коли вона буде успішною”, - вважає екс-генсек НАТО.

Крім того, він закликав не давати порожніх обіцянок стосовно можливої перспективи членства України в ЄС.

„Зрозумійте мене правильно – давайте не будемо робити порожніх обіцянок українцям, що вони будуть членами ЄС. Це нечесно, тому що ми знаємо, що це не спрацює. Нам всім відомо, що Україна повинна стати дуже серйозною у боротьбі з корупцією, поважати верховенство права, мати добре управління. Я думаю, що ЄС повинен дуже серйозно поставитися до Угоди про асоціацію, допомогти Україні. ЄС повинен взяти відповідальність щодо обіцянок, які він дав Україні, Молдові та Грузії, щоб вони могли успішно працювати далі щодо євроатлантичній інтеграції”, - сказав Схеффер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче.

Читайте такожУкраїна вступить в НАТО, коли виконає всі критерії для членства - генсек Альянсу

„Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Також сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про вступ чи не вступ України в НАТО має прийматися на всеукраїнському референдумі.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловлював думку, що Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до НАТО.